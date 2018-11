FSD Pharma Aktie: Neue Studie beginnt!

Am Mittwoch kündigte FSD Pharma den Beginn einer neuen klinischen Studie an. Dabei soll die Sicherheit und Wirksamkeit des Cannabidiol-Kombinationsprodukts „Steady Stomach“ bei der Behandlung von Patienten, die unter dem Reizdarmsyndrom leiden, getestet werden. Das Produkt stammt vom Forschungs- und Entwicklungspartner SciCann Therapeutics und zeigte bei präklinischen Studien an Nagetieren bereits gute Ergebnisse.

Ein Beitrag von Robert Sasse.