FSD Pharma Aktie: Man kommt aus dem Staunen kaum heraus!

Während die Märkte sich in den letzten Tagen mit einer eher schlechten Stimmung präsentierten, setzte die Aktie von FSD Pharma am Freitag zu einer wahren Kursexplosion an. Im Laufe des Tages legte der Titel um fast 50 Prozent zu und erreichte mit 0,35 Euro mal eben ein neues Allzeit-Hoch. Weiterhin ist dabei nicht ersichtlich, warum die Anleger derart gut gelaunt sind.

Spekuliert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.