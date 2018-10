FSD Pharma Aktie: Konsolidierung steht an

An ihre zuletzt starke Bilanz konnte die FSD Pharma Aktie am Donnerstag nicht anknüpfen. Im Laufe des Tages verlor das Papier rund 4 Prozent und gliedert sich damit in die allgemeine Entwicklung der Märkte ein. Am Nachmittag wurde der Titel nur noch für 0,4560 Euro an der Börse gehandelt. Zuletzt fehlten positive Nachrichten, die den Kurs stützen könnten.

Ein Beitrag von Robert Sasse.