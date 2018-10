FSD Pharma Aktie: Kommt es jetzt zur Bodenbildung?

Die Aktie von FSD Pharma zeigte sich in den letzten Tagen als recht volatil an den Märkten. Auch am heutigen Freitag gibt es mit einem Minus von 3,65 Prozent ein deutliches Minus im morgendlichen Handel zu beobachten.

Als recht stabil zeigt sich aber der aktuelle Kurs von 0,45 Euro. Dieser wurde in den letzten Tagen nur kurzfristig unterboten. Eine Bodenbildung auf dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.