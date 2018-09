FSD Pharma Aktie: Katerstimmung!

In der letzten Woche kannten die Anleger von FSD Pharma kaum ein Halten mehr und beförderten die Aktie in immer neue Höhen. Befeuert wurde die gute Stimmung durch Pläne des Unternehmens, künftig im NASDAQ gelistet zu werden. Damit einher gingen auch Spekulationen um eine mögliche Übernahme durch ein anderes Unternehmen in der Zukunft.

Die Euphorie war jedoch nur von kurzer Dauer, denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.