FSD Pharma Aktie: Jetzt wird es gefährlich!

Auch am heutigen Donnerstag gibt es für Anleger von FSD Pharma keine Entwarnung. Die Aktie startet erneut mit Verlusten in Höhe von 3,2 Prozent in den Tag, womit die schlechte Stimmung sich jetzt zuspitzen dürfte. Die Unterstützung für die Marke von 0,40 Euro bröckelt jetzt immer mehr, zuletzt wurde diese Linie sogar kurzfristig unterbrochen. Sollte die Aktie dauerhaft unter 0,40 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.