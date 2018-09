FSD Pharma Aktie: Der Höhenflug geht weiter!

Keinen Grund zum Meckern haben am Montag die Anleger von FSD Pharma. Nach einem kleinen Durchhänger in der letzten Woche konnte die Aktie heute bis zum Mittag wieder um 4,4 Prozent zulegen und damit einen Kurs von 0,40 Euro erreichen. Damit kann das Papier zwar noch nicht an die Höchststände der letzten Wochen anknüpfen, unter dem Strich ergibt sich dennoch ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.