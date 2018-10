FSD Pharma Aktie: Heimatmuseum und Vorzeigeapotheke im Bau!

Sichtlich stolz weihte FSD Pharma am 9. Oktober um Punkt 11:30 den Bau seines neuen Heimatmuseums samt Vorzeigeapotheke ein und lud dazu namhafte Vertreter aus Politik und den Medien ein. Das Gebäude entsteht in einer ehemaligen Kraft-Anlage in Ontario und befindet sich auf dem Hauptsitz der 100-prozentigen Tochter FV Pharma Inc. Wann genau der Bau fertiggestellt werden soll, wurde noch nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.