FSD Pharma Aktie: Der Gewinn flaut ab

Die Bilanz der FSD Pharma Aktie im September war beeindruckend. Schnell entwickelte sie sich zum Star unter den Cannabis-Aktien und zog immer neue Anleger an. Zuletzt wurde der anhaltende Aufschwung deutlich geschwächt. Eine eingetrübte Stimmung am Cannabis-Markt ließ die Aktie tagelang beim Wert von 0,48 Euro stagnieren. Noch immer macht der Wert kaum Anstalten, in positiver oder negativer Richtung auszuscheren.

Ein Beitrag von Robert Sasse.