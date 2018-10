FSD Pharma Aktie: Abwärtstrend setzt sich fort!

Trotz aller Vorschusslorbeeren und guter Nachrichten in den letzten Wochen geht es für die Aktie von FSD Pharma auch am heutigen Freitag weiter abwärts. Nach Verlusten in Höhe von 2,9 Prozent findet sich das Papier bei einem Kurs von 0,40 Euro wieder, was bei den Chartanalysten sämtliche Alarmglocken läuten lässt. Schon bei 0,39 Euro findet sich eine wichtige Unterstützung, die es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.