FRVR sichert sich 76 Millionen Dollar, um großartige Spiele auf seine Plattform zu bringen

Lissabon, Portugal, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) -Hiro Capital leitete die Runde neben den bestehenden Investoren Accel und Makers Fund, was es FRVR ermöglicht, intensiv in großartige Teams und Inhalte zu investieren.In seiner jüngsten Finanzierungsrunde hat sich FRVR 76 Millionen US-Dollar gesichert, die für umfangreiche Investitionen in Inhalte für die Spieleplattform von FRVR verwendet werden sollen. FRVR hat eine leistungsstarke und beliebte Plattform aufgebaut, mit der das Unternehmen bis heute über 1,5 Milliarden Spieler erreicht hat, mit Millionen von aktiven Spielern pro Tag auf seiner Plattform, die es ermöglicht, dass seine Spiele überall laufen.FRVR plant, intensiv in hochwertige Spiele für seine Plattform zu investieren, um den Kanälen in den App Stores und darüber hinaus eine ganz neue Ebene von Inhalten zu bieten. Das Unternehmen hat das letzte Jahr damit verbracht, das Team erheblich zu erweitern, starke Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaften aufzubauen und großartige Spiele auf die Plattform zu bringen. Die Finanzierungsrunde kombiniert eine Fremdfinanzierung mit einer Kapitalbeteiligung von Hiro Capital sowie Accel und Makers Fund.„FRVR befindet sich in einer aufregenden Phase, in der die Stärke ihres Teams und ihres Vertriebsnetzes in Kombination mit einem ganz neuen Niveau an Spielinhalten ihre Spielerbasis schnell vergrößern wird", sagte Luke Alvarez, Founding Managing Partner bei Hiro Capital. „Mit dieser Finanzierung sind wir zuversichtlich, dass FRVR vielen neuen Spielern erstklassige Inhalte bieten kann."„Wir freuen uns darauf, die volle Leistung unserer bestehenden Plattform und Partnerschaften mit Weltklasse-Spielen und -Teams zusammenzubringen und unseren zahlreichen Vertriebskanälen tiefere Erfahrungen zu bieten", so Brian Meidell, CEO von FRVR. „Diese Runde ermöglicht es uns, die Messlatte für die Art von Spielen, die man über unsere vielen Spielekanäle spielen kann, deutlich höher zu legen, so dass die Spieler in der Lage sein werden, großartige Spiele überall dort zu spielen, wo sie bereits ihre Zeit verbringen."Informationen zu FRVRFRVR (https://frvr.com/)* ist ein Spieleplattform-Unternehmen, das ein Ökosystem aufbaut, um Milliarden von Spielern mit fesselnden Spielen zu verbinden. FRVR hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Vertrieb von Spielen zu demokratisieren, indem wir gemeinsam mit großartigen Entwicklern und innovativen Partnern dafür sorgen, dass großartige Spiele für jeden und überall verfügbar sind. Mit FRVR ist die Suche nach tollen Spielen nie mehr als drei Klicks entfernt. FRVR wurde 2017 von Chris Benjaminsen und Brian Meidell, zwei Veteranen der Spielebranche, gegründet und ist von einem kleinen Hobbyprojekt auf über 100 Mitarbeiter in 6 Niederlassungen weltweit angewachsen.FRVR verändert das Spiel, für immer.*FRVR ist Mitglied bei IAB US (https://www.iab.com/member-directory/) sowie ein TCF Vendor Mitglied von IAB Europa (https://iabeurope.eu/tcf-2-0/).Hiro Capital: Investoren in der ZukunftHiro Capital ist ein Londoner / Luxemburger Technologie-Venture-Capital-Fonds, der in britische, US-amerikanische und europäische Innovatoren in den Bereichen Spiele, geistiges Eigentum, Metaverse-Technologie, Web 3.0, Esports und Gamified Fitness investiert. Hiro Capital investiert in der Regel in den Stadien Seed, Series A und B. Wir investieren sowohl in Front-End Content Creators in den Bereichen Games, IP, Esports und Digital Fitness als auch in Deep Tech Metaverse und Web 3.0 Anwendungen von Cloud, Mobile, Streaming, Creator Tools, Big Data, AI, Wearables, AR und VR. - https://hiro.capital/ (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fhiro.capital%2F&esheet=52169912&newsitemid=20200206005997&lan=en-US&anchor=https%3A%2F%2Fhiro.capital%2F&index=3&md5=4cc2c4e824c9f48ae4ca062512ce329d)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1771489/Brian_Meidell.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1771490/FRVR_Logo.jpgPressekontakt:Chris Clarke,+447590 509 278,chris@planofattack.bizOriginal-Content von: FRVR, übermittelt durch news aktuell