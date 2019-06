FRUX startet durch: Vom Start-up zum Advanced Player

Leonding Wien (ots) - Das Leondinger Unternehmen hat Vieles zu berichten: ImFebruar 2019 wurde eine eigene Wien Niederlassung mit zehn MitarbeiterInneneröffnet.Seit Anfang des Jahres sind gleich zwei neue Standardprodukte auf dem Markt:FRUX Pilot und FRUX Pro 5. Mit namhaften Referenzkunden und marktreifenStandardprodukten ist FRUX nun bereit für die nächsten Expansionsschritte.Aber - wer ist eigentlich FRUX? FRUX Technologies wurde 2015 gegründet und istdas Ergebnis langjähriger Erfahrungen aus zwei Bereichen - Vertrieb und Technik.Daher bietet FRUX Software von Vertriebsexperten für den Vertrieb.Die Technologie von FRUX ermöglicht es Unternehmen, im B2B-Bereich schnell undeinfach potenzielle Kunden zu identifizieren und Leads zu generieren. Die FRUXTarget Bots sind mit einem individuellen Suchalgorithmus ausgestattete digitaleAgenten, die den Bewegungsdaten (Action Data) im Internet auf der Spur sind unddiese in einen Kundenspeicher legen. Dort werden die Daten strukturiert,aufbereitet, verdichtet und so zueinander in Beziehung gesetzt, dassvertriebsrelevante Einsichten gewonnen und potenzielle Neukunden identifiziertwerden können. In diesem Bereich lernt das System aufgrund von Technologien derKünstlichen Intelligenz (KI) selbstständig. Am Ende dieses Such-, Selektions-und Qualifizierungsprozesses steht der Lead Manager, die übersichtlicheKommandozentrale, in der potentielle Kunden analysiert und anhand einesvorgegebenen Qualifizierungsprozesses weiterbearbeitet werden können. Damit dieSales-MitarbeiterInnen im B2B-Vertrieb endlich mit Kundendaten operieren, dienicht nur aktuell, sondern auch mit relevanten Informationen und möglichenGesprächsaufhängern angereichert sind.Und mit den, seit Jänner 2019 verfügbaren, Standardprodukten "FRUX Pilot" und"FRUX Pro 5", die in Österreich sowohl direkt als auch gemeinsam mitLösungspartnern vertrieben werden, steht alles bereit für den Eintritt in dendeutschen Markt. FRUX Pilot ist das optimale Starterpaket zum Findenpotentieller neuer Kunden. Auch die Erweiterung des Leadership-Teams und dieEröffnung einer Wien-Niederlassung im Februar 2019, wo sich gleich zehnMitarbeiterInnen um die Anliegen der KundInnen kümmern, zeigen, auf welcherfolgreichem Weg sich FRUX befindet. Aber nicht nur in Wien tut sich etwas. Werin diesen Tagen in die Zentrale von FRUX nach Leonding bei Linz kommt, betritteine Baustelle. Ein neuer Office-Trakt entsteht, weil die Räumlichkeiten für diemittlerweile knapp 30 MitarbeiterInnen einfach nicht mehr ausreichen."Mit der Marktreife unserer Standardprodukte haben wir die zweiteEntwicklungsphase abgeschlossen. Nun liegt der Fokus darauf, unsere Abläufe imSinne eines kundenzentrierten Unternehmens weiter auszubauen. DieseTransformation betrifft alle Bereiche der Organisation und geht bis in unsereEntwicklungsabteilung. Auch weil FRUX ein Prozess ist, der sich nur im Dialogmit unseren Kunden entfalten kann," so FRUX Gründer Patrick Kirchmayr.Stichwort: Künstliche IntelligenzRund um Künstliche Intelligenz (KI) oder Artifizielle Intelligenz bzw.Artificial Intelligence (AI) ist ein Hype entstanden, der nicht immer hält, waser verspricht. Nicht jeder Algorithmus, der sich verändern kann, ist bereits KI.Das meint Patrick Kirchmayr, der sich seit Jahren damit beschäftigt, wie manSales-Teams im B2B-Bereich mit gut aufbereiteten Daten unterstützen kann: "Allereden von Künstlicher Intelligenz. Aber wenn man genauer hinschaut, ist vielesdavon Etikettenschwindel. Entscheidend dafür sind nämlich nicht die Algorithmen- da gibt es ja bereits viele für Machine Learning und Data Mining, die sich guteignen würden. Weil jedoch jedes Unternehmen anders tickt und bislang noch dieTestdaten für den B2B-Vertrieb fehlen, können Lösungen im Moment nurkundenspezifisch umgesetzt werden." Dass FRUX das besonders ernst nimmt, könnennamhafte Unternehmen wie T-Mobile, Sparkasse OÖ, Mibag, PEM Buildings und dieStölner Group bestätigen. Es geht uns nicht um das Verwalten vonKundendaten,sondern darum, "dem B2B-Vertrieb ein Tool an die Hand zu geben, dasihn in seiner täglichen Arbeit beflügelt", wie Manuel Pree, neuer COO von FRUX,erklärt: "Die FRUX-Lösungen werden den Markt der Sales Acceleration Tools neuaufrollen und damit die Akquise von Neukunden revolutionieren. Aus Cold Callingmachen wir Smart Calling. Wir bieten Marketing- und Vertriebsinitiativen, dieden Kunden richtig und gezielt ansprechen. Und diese Ansprache erfolgt auch zumrichtigen Zeitpunkt - ohne Zeit-, Ressourcen- und Nervenraubende Recherche -,und liefert gleich auch noch einen möglichen Gesprächseinstieg."Peter Hössl, der neue CMO von FRUX, erklärt die Wichtigkeit: "Es ist schonerstaunlich, wie gut viele Unternehmen den Umstand verdrängen, dass vieleVertriebsinitiativen auf Basis von vollkommen überholten Kundendaten gestartetwerden. Wir bündeln Informationen zu vertriebsrelevantem Wissen, das nicht nurbestehende Kunden betrifft, sondern auch mögliche Neukunden inklusive passendeGesprächsaufhänger vorschlägt. Für MitarbeiterInnen im Sales ist das wie Osternund Weihnachten zusammen."Wie smart und zukunftsweisend dieser Ansatz ist, hat auch die ÖsterreichischeForschungsförderungsgesellschaft (FFG) erkannt, die FRUX in seinen konkretenForschungsinitiativen mit dem AIT Austrian Institute of Technology und demGrazer Know-Center maßgeblich unterstützt. "Auch wenn wir nun die erstenausgereiften Produkte auf diesem Gebiet anbieten können, ist die Entwicklungnoch lange nicht abgeschlossen. Unter anderem weil wir mit unserenKI-Anwendungen im B2B-Bereich vollkommenes Neuland betreten. Dabei hilft uns dieÖsterreichische angewandte Forschung sehr. Gemeinsam werden wir für Innovationenmit einer hohen Taktrate sorgen, von denen unsere Kunden direkt profitieren," soKirchmayr."AI basierte Technologien eröffnen heute spannende neue Möglichkeiten in denunterschiedlichsten Anwendungsbereichen. In enger Zusammenarbeit mit demösterreichischen Start-Up FRUX setzen wir künstliche Intelligenz zum Auffindenpotentieller Kunden im Internet ein. FRUX verschafft damit Kunden im B2B Bereicheinen Vorsprung im Vertrieb und somit Wettbewerbsvorteile. Gemeinsam stärken wirsomit den Wirtschaftsstandort Österreich", bestätigt auch Helmut Leopold, Headof Center for Digital Safety & Security am AIT, die erfolgreiche Kooperation.Das rasche Wachstum des Start-ups wird durch das Venture Capital Investment desaws Gründerfonds (http://www.gruenderfonds.at/) seit 2017 weiter vorangetrieben.FRUX erhält dabei sowohl die nötigen finanziellen Mittel für die Expansion alsauch Unterstützung bei strategischen und wirtschaftlichen Themen.Über FRUX Technologies GmbHFRUX wurde 2015 von Patrick Kirchmayr in Leonding gegründet und ist das Ergebnislangjähriger Erfahrungen aus zwei Bereichen, die unterschiedlicher nicht seinkönnen - Vertrieb und Technik. Die Technologie von FRUX ermöglicht esUnternehmen, im B2B-Bereich schnell und einfach potenzielle Kunden zuidentifizieren und Leads zu generieren. Das Team von FRUX hat bereits denSoftwarekonzern CA Technologies im Zuge der CA Start-up Challenge 2016überzeugt, das beste B2B Start-up zu sein. 2017 gewann das Unternehmen deneAward als beste Unterstützung für den Vertrieb. 2019 wurde eine eigene WienNiederlassung eröffnet.https://www.frux.ioÜber aws GründerfondsDer aws Gründerfonds ist eine österreichische Venture Capital-Gesellschaft undverfügt über Beteiligungskapital in Höhe von rd. 70 Mio. Euro. DerInvestitionsfokus liegt auf österreichischen Start-ups mit großemWachstumspotenzial für Anschub- und Anschlussfinanzierungen in der Start-up- undfrühen Wachstumsphase (Later Seed und Series-A). Co-Investoren aus unsereminternationalen Netzwerk werden dabei aktiv eingebunden. Der aws Gründerfondsversteht sich als langfristiger, stabiler Partner und bietet unternehmerischesVenture Capital mit aktiver Unterstützung. Dr. Alexandra Vasak, Reiter PRPraterstraße 1 / WeXelerate Space 16; A-1020 WienMobil: +43 699 120 895 59Email:alexandra.vasak@reiterpr.com