FRUIT LOGISTICA 2022: Wachstum durch Innovation

Berlin (ots) -Mit dem FRUIT LOGISTICA Innovation Award und den Spotlights bietet die führende Fachmesse für den globalen Fruchthandel, die vom 5. bis 7. April 2022 in Berlin stattfindet, Premieren und Neuheiten eine große Bühne.Die Nominierten für die begehrteste internationale Auszeichnung der Fruchthandelsbranche stehen fest. Eine Jury, bestehend aus Expert*innen aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette, hat die zehn innovativsten Produkte, Services und technischen Lösungen, die im letzten Jahr am Markt eingeführt wurden, ausgewählt. Am 5. und 6. April 2022, den ersten beiden Messetagen, können sich Fachbesucher*innen auf einer Sonderfläche in Halle 20 einen Überblick über die Innovationen verschaffen und haben dann die Möglichkeit, für ihren Favoriten abzustimmen. Welche der nachfolgenden Nominierungen (https://www.fruitlogistica.com/de/events/innovation-award-(flia)/) wird zur Innovation des Jahres gewählt und kann am 7. April 2022 den prestigeträchtigen "FRUIT LOGISTICA Innovation Award" mit nach Hause nehmen?"Amela Tomato", Granada La Palma, S.Coop.And., Spanien, Halle 18, C-01 - www.amela-tomato.comDie Amela-Tomate ist eine in Japan entwickelte Innovation. Durch die Reduzierung der Bewässerung auf ein Minimum werden Zucker und Säuren konzentriert. Amela zeichnet sich durch hohe Brix-Werte und einen hohen Gehalt an Nährstoffen und Aminosäuren aus. Das sorgt für ein feines geschmackliches Gleichgewicht. Erhältlich in Größen zwischen 50 und 140 Gramm."Amoresco®", HM.CLAUSE SAS, Frankreich, Halle 11.2, B-01 - www.hmclause.comEin einzigartiger Beta-Carotin-reicher, orangefarbiger Romanesco-Blumenkohl mit attraktiver Form, Süße und Geschmack. Seine Farbe behält er auch nach dem Kochen und ist von November bis Februar frisch erhältlich, eignet sich aber auch hervorragend für den Tiefkühlmarkt."Flying Autonomous Robots (FARs)(TM)", Tevel Advanced Technologies Ltd, Israel, Halle 5.1, B-03 - www.tevel-tech.com/technology/Fliegende autonome Roboter mit sechs Freiheitsgraden ernten verschiedene Früchte, was den Bedarf an Arbeitskräften reduziert.Die Fähigkeit der Roboter, jede Frucht aus optimaler Position und optimalen Winkel anzusteuern, basiert auf tiefgreifender künstlicher Intelligenz und Computer Vision. Das garantiert die Ernte in optimalem Reifestadium."Genap Energy Cover", Genap B.V., Niederlande, Halle 3.2, A-07 - www.tevel-tech.com/technology/Das Genap Energy Cover ist eine einzigartige Kombination: Sie ist einerseits eine schwimmende Abdeckung für Bewässerungsbecken und bietet somit Schutz gegen Algenbildung. Zum anderen erzeugt die integrierte Solarpaneele zugleich umweltfreundliche Energie."iStem(TM)", Syngenta Seeds BV, Niederlande, Halle 1.2, D-16 - www.syngentavegetables.comDer in seiner Art einzigartige Stängelblumenkohl ist perfekt portionierbar und kann roh oder gekocht komplett verzehrt werden. Der bis 13 Zentimeter große Strunk entwickelt einen weiteren kleineren Strunk sowie einige Blätter. Die Pflanze ist sehr ballaststoffreich. Auch der Strunk ist essbar und hat einen süßlich-nussigen Geschmack."Red Crush®", Gautier Semences, Frankreich, Halle 1.2, B-18 -www.gautiersemences.com/internationalRed Crush®, der erste hundertprozentig rote Salat, der von außen bis ins Herz intensiv gefärbt ist. Das Red Crush®-Konzept gibt es in mehreren Sorten: ein Little Gem mit herrlich knackigen Blättern, ein Mini Cos mit zartem, feinem rotem Laub und leicht zuckrigem Geschmack und ein Multileaf mit eingeschnittenen Blättern."Schur®Star Eat-Grow-Repeat Bag", Schur Star Systems GmbH, Deutschland, Halle 9, C-07 - www.schur.comVertikal gezogene Erbsenpflanzen in Bio-Hanf-Substrat in der Tüte. Nach Abtrennen des oberen Teils des Beutels bildet der Boden den Topf der Pflanze. Nach der ersten Ernte auf die Fensterbank stellen und mit Licht, Wasser und ein wenig Liebe pflegen. Das Wachstum und damit die Ernte wird weitergehen - einfach, gesund und lecker!"Sinclair EcoLabel HOME(TM)", Sinclair International Co., Großbritannien, Halle 4.1, B-08 - sinclair-intl.comSinclair Ecolabel HOME(TM) ist ein lebensmittelechtes, zu Hause kompostierbares Fruchtetikett der ersten Generation für den direkten Kontakt und die schnelle, automatisierte Anbringung. SEH ist papierbasiert, plastikfrei und vom TÜV Austria unabhängig als "OK compost HOME" (OKH-S0728) zertifiziert und in verschiedenen Größen erhältlich."Sunions(TM)", BASF Vegetable Seeds Business, Niederlande, Hall 1.2, B-20 - www.nunhems.comDie Sorte Sunions(TM) bietet den Verbrauchern eine neue Art, Zwiebeln zu genießen. Sie treiben beim Schneiden keine Tränen in die Augen und verfügen über einen milden, süßlichen Geschmack. Auch bei längerer Lagerung bleiben diese Attribute erhalten. Erhältlich in Netzen von 350 bis 750 Gramm.Aber nicht nur für die FLIA-Nominierten rollte die FRUIT LOGISTICA den roten Teppich aus. "Licht aus, Spot an!" heißt es für die Premieren und Neuheiten, die als Spotlight vorgestellt werden. Die Sammlung von Welt-, Europa- und Messepremieren ist die einfachste Möglichkeit für Fachbesucher*innen, sich einen Überblick über die neuesten Entwicklungen der Fruchthandelsbranche zu verschaffen. Insgesamt 27 Innovationen aus elf Ländern - darunter 13 Weltpremieren - sind in der diesjährigen Spotlight-Übersicht (https://www.fruitlogistica.com/de/fachbesucher/spotlight/) zu entdecken.