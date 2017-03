FRÖBEL begrüßt 3000. Mitarbeiterin auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Sara Reinhold ist die dreitausendste Mitarbeiterin der FRÖBELBildung und Erziehung gGmbH. Die 24-jährige Kindheitspädagogin (B.A.)verstärkt seit März das Team des FRÖBEL-Kindergartens SieKidsEnergiezwerge in Mülheim an der Ruhr.Gleich 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von FRÖBEL inNordrhein-Westfalen begrüßten heute ihre neue Kollegin auf demFRÖBEL-Fachtag, der im Rahmen des 16. Deutschen Kinder- undJugendhilfetages in Düsseldorf stattfand. Als dreitausendsteMitarbeiterin bekam Sara Reinhold zum Start ihrer Karriere bei FRÖBELein grünes FRÖBEL-Fahrrad geschenkt."Besonders gut gefällt mir die bei FRÖBEL praktizierte offenePädagogik", begründet Sara Reinhold ihre Entscheidung für FRÖBEL alsArbeitgeber. "Sie bietet den Kindern so viele Möglichkeiten, sichselbst zu entfalten. Das Team im Kindergarten SieKids Energiezwergegab mir auch von Beginn an gleich ein positives Gefühl."Für FRÖBEL geht damit eine fünfmonatige Kampagne erfolgreich zuEnde. Unter dem Hashtag "#3000" suchte FRÖBEL via Facebookdeutschlandweit nach pädagogischen Fachkräften. Das Unternehmenbewirbt sich bei Fachkräften unter anderem mit einer vorbildlichenPersonalentwicklung, einem eigenen Haustarifvertrag mit attraktivenZusatzleistungen und internationalen Austauschmöglichkeiten.FRÖBEL ist mit nunmehr 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inzehn Bundesländern Deutschlands sowie in Australien, Polen und derTürkei der größte überregional tätige freigemeinnützige Kitaträger.In der Region Berlin-Brandenburg zählt FRÖBEL mit über 800Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern imBereich der frühen Bildung.FRÖBEL präsentiert sich vom 28. bis 30. März 2017 auf dem 16.Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT) im CCD Congress CenterDüsseldorf mit zwei Fachveranstaltungen und einem eigenen Messestand(Halle 3, B53).Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner:Tibor HegewischUnternehmenskommunikationTel.: 030-21235 333E-Mail: hegewisch@froebel-gruppe.deOriginal-Content von: FR?BEL-Gruppe, übermittelt durch news aktuell