FRITZ!OS 7 bringt neue Funktionen für den Heizkörperregler von FRITZ! (FOTO)

Berlin (ots) -AVM-Tipps für das FRITZ!-HeimnetzFRITZ!OS 7 macht das Bedienen des Heizkörperreglers FRITZ!DECT 301noch smarter und bequemer. Mit dem neuen Update für FRITZ!Box lassensich Vorlagen erstellen, die Boost-Funktion für das schnelleAufheizen wird flexibler geschaltet und ein externer Temperatursensorkann genutzt werden. Mit diesen neuen Funktionen ist der smarteRegler mit gut lesbarem E-Paper-Display noch individuellereinsetzbar.Smarte Vorlagen erstellenAb FRITZ!OS 7 bietet die FRITZ!Box neue Smart-Home-Vorlagen fürden aktuellen Heizkörperregler. Mit diesen Vorlagen ist es möglichEinstellungen für einzelne Smart-Home-Geräte und -Gruppen zubearbeiten und zu speichern. Nutzer, die beispielsweise im Früh- undSpätdienst arbeiten, erstellen jeweils eine Vorlage für ihre Reglerund wechseln diese mit einem Klick. Auch Vorlagen für bestimmteAnlässe, wie zum Beispiel einen Feiertag in der Woche, richtet manganz einfach in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ein.Fenster-auf-Erkennung und Boost-Funktion noch flexibler nutzenMit der Boost-Funktion heizt FRITZ!DECT 301den Raum mit ein paarKnopfdrücken schnell auf. Mit FRITZ!OS 7 lässt sich über die Plus-und Minus-Zeichen des Heizkörperreglers die Dauer des Boostseinstellen. Dasselbe gilt für die Fenster-auf-Erkennung, die beioffenem Fenster das Ventil für eine gewisse Zeit schließt. So kannder intelligente Heizkörperregler noch flexibler genutzt werden.FRITZ!DECT 200 als Temperatorsensor nutzenDa die Raumtemperatur direkt an FRITZ!DECT 301 gemessen wird, kannes an anderen Stellen im Raum wärmer oder kälter sein. Ab FRITZ!OS 7kann der Heizkörperregler die intelligenten Steckdosen von AVM wieFRITZ!DECT 200 als Temperatursensor nutzen. Dazu muss man einfach inder Benutzeroberfläche "fritz.box" die Option "AutomatischeOffset-Anpassung mittels externem Temperatursensor" aktivieren unddie entsprechende Steckdose auswählen.