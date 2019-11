FRITZ! Labor bringt mehr Mesh-Leistung, WLAN mit WPA3 und höheren Telefonie-Komfort (FOTO)

Berlin (ots) - Ab sofort steht das nächste FRITZ!OS als Laborversion für dieFRITZ!Box-Modelle 7590 und 7490 zur Verfügung. Viele neue Funktionen sorgen fürmehr Leistung, Komfort und Sicherheit im Heimnetz. So implementiert AVM mitdieser Labor-Version WPA3 in den beiden FRITZ!Box-Modellen. Der neueVerschlüsselungsstandard bringt wesentliche Verbesserungen bei derAuthentifizierung und Sicherheit von drahtlosen Netzwerken mit sich.Das Labor sorgt auch für ein verbessertes WLAN Mesh Steering. Es wird nunregelmäßig überprüft, ob sich ein Endgerät für eine bessere Leistung von 2,4 auf5 GHz oder zu einem anderen WLAN-Zugangspunkt steuern lässt. Ist das der Fall,geschieht dies im WLAN Mesh von FRITZ! automatisch. Außerdem wird mit dem Labordas Netzwerkprotokoll SMBv2/v3 für die Nutzung der Netzwerkspeicher-Funktion(NAS) unterstützt. Zudem gibt es weitere Komfort-Verbesserungen im BereichTelefonie: So werden beispielsweise bei der Eingabe einer Nummer ins FRITZ!Fonpassende Kontakte aus dem Telefonbuch vorgeschlagen und Rufnummern könnenmehreren Anrufbeantwortern zugeordnet werden.Das FRITZ! Labor wird in den nächsten Wochen um zusätzliche Funktionen erweitertund für andere FRITZ!Box-Produkte zur Verfügung gestellt. Eine genaue Auflistungaller Neuheiten und Verbesserungen gibt es unter www.avm.de/labor. Hier wirdauch detailliert erklärt, wie das FRITZ! Labor installiert wird.Pressekontakt:Urban BastertAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14784/4447979OTS: AVM GmbHOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell