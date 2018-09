FRITZ!Box 6490 Cable erhält FRITZ!OS 7 (FOTO)

Berlin (ots) -Großes Update mit vielen Neuerungen für FRITZ!Box amKabelanschlussDas große Update FRITZ!OS 7 ist ab sofort auch für die FRITZ!Box6490 Cable verfügbar. In allen Bereichen der Heimvernetzung erhaltenAnwender sehr viele Neuerungen: Von der schnelleren Anbindung vonSpeichermedien an die FRITZ!Box über neue Funktionen fürs FRITZ!Fonund einer übersichtlichen Verbindungsgrafik bis hin zu mehrMöglichkeiten im Smart Home - FRITZ!OS 7 bringt deutlich mehrKomfort. Auch am Kabelanschluss verbinden sich die FRITZ!-Produktemit diesem Update zu einem Mesh-System. Die FRITZ!-Produkte(FRITZ!Box, WLAN Repeater, Powerline-Adapter) tauschen sich im Meshnoch besser untereinander aus, gleichen Einstellungen ab undoptimieren die Leistung der Endgeräte. Die Anwender profitieren soganz einfach von hoher Geschwindigkeit und großer Reichweite beimSurfen, Video oder Gaming. AVM erweitert die Mesh-Technologie mitFRITZ!OS 7 für FRITZ!Box 6490 Cable auch für die Bereiche Telefonieund Smart Home. Durch den Einsatz einer weiteren FRITZ!Box imHeimnetz als Mesh-Repeater können nun mehr Telefonie- undSmart-Home-Geräte eingebunden werden.Dank Routerfreiheit: FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7 schnelleranschließen und mehr FernsehspaßFür die beiden Handelsmodelle der FRITZ!Box 6590 Cable und 6490Cable bringt das Update zwei besondere Highlights: Der neueEinrichtungsassistent macht die erstmalige Einrichtung einerFRITZ!Box am Kabelanschluss noch einfacher. Außerdem macht dasFernsehen mit einer FRITZ!Box mehr Spaß. Die FRITZ!Box 6590 Cable und6490 Cable stellen ab sofort für TV-Geräte von Panasonic und Loewedirekt das TV-Signal über die sogenannte SAT-over-IP-Technik bereit.Unabhängig vom Ort der Kabelbuchse kann das TV-Signal per LAN, WLANoder Powerline überall im Haus auf die TV-Geräte verteilt werden. ImHeimnetz können bis zu vier Fernsehgeräte das TV-Signal direkt überdie FRITZ!Box abspielen, ohne dass ein zusätzliches Programm oderGerät genutzt werden muss.Über 77 Neuerungen und Verbesserungen bei Mesh, WLAN, Telefonieund Smart HomeNutzer können mit FRITZ!OS 7 außerdem kompatible Smart-Home-Geräteanderer Hersteller an der FRITZ!Box einsetzen. Außerdem neu: deroffene FRITZ! Hotspot, regelmäßige MyFRITZ!-Berichte per E-Mail, mehrPerformance für FRITZ!NAS und viele Komfortverbesserungen fürFRITZ!Fon. FRITZ!OS 7 steht ab sofort für die Handelsgeräte FRITZ!Box6490 Cable und 6590 bereit. Für die Mietmodelle stellen die Providerdas Update FRITZ!OS 7 zur Verfügung. Weitere Informationen überFRITZ!OS 7 finden Sie in dieser Presseinformation und unteravm.de/fritzos7Zur Presseinformation: https://avm.de/index.php?id=39347Pressefotos zu dieser Meldung: https://avm.de/pressefotos/Über AVM: http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:Urban BastertAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell