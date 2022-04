FREYR Battery-Aktie: Die Konsolidierung dürfte sich fortsetzen

Ende Februar startete die Aktie der FREYR Battery auf dem Niveau von 6,44 Euro einen neuen Anstieg. Er überwand in der ersten Märzhälfte den 50-Tagedurchschnitt und setzte sich anschließend in einer sehr dynamischen Art und Weise fort, sodass am 5. April bei 12,95 Euro ein neues Hoch ausgebildet wurde. Seitdem bestimmt eine Konsolidierung das Bild. Sie zu beenden, ist derzeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



