FREYR Battery-Aktie: Gelingt eine Fortsetzung der Erfolgsstory?

Seit dem Börsengang 2021 in New York kletterte der Kurs der FREYR Battery-Aktie bereits um 31,4 % nach oben. Allein in den letzten vier Wochen verzeichnete der Kurs ein Plus von knapp 35 %. Angesichts der hochgesteckten Ziele des Unternehmens könnte dies jedoch erst der Anfang gewesen sein.

Bei FREYR handelt es sich um einen aufstrebenden Batteriehersteller, welcher hochdichte sowie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung