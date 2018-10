FRESENIUS-Aktie: Was Aktionäre über den aktuellen Kursverlust wissen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Einige Aktionäre wird es freuen. Bei Börsenstart lag die FRESENIUS-Aktie bei 69,90 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 68,90 Euro, veränderte sich also um -0,95 Prozent. Auf Monatsbasis steht die DAX -Aktie bei einer Performance von 7,89 Prozent da. Der aktuelle Kurs liegt bei 68,90 Euro.

Für die letzten 12 Monate ergibt sich eine Gesamtperformance bei FRESENIUS von -2,48 Prozent. Diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.