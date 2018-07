FREIE WÄHLER werfen Söder unsoziale Politik zum Schaden tausender GBW-Mieter in Bayern vor

München (ots) - Mehrere tausend Mieter in Bayern sind in großerSorge um ihre Wohnung. Grund sind die zum Teil existenzgefährdendenMieterhöhungen des jetzigen privaten Besitzers, der Patrizia AG. DieWohnungen aus dem ehemaligen Besitz der Bayerischen Landesbank, diebekanntermaßen dem Freistaat Bayern gehört, entstammten allesamtsozialgefördertem Wohnungsbau."Viele Menschen werfen dem heutigen GBW-Eigentümer Patrizia AGPreistreiberei vor - ich kann die Betroffenen gut verstehen.Rechtlich ist das Vorgehen wohl nicht zu beanstanden, moralisch istes jedoch höchst bedenklich und politisch eine Bankrotterklärung",sagt Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer im Vorfeld einer Anhörung zumMieterschutz am Dienstag im Bayerischen Landtag.Der stellvertretende Vorsitzende der FREIE WÄHLERLandtagsfraktion, der auch Mitglied des GBW-Untersuchungsausschussesist, prangert ein besonders krasses Beispiel aus Manching* imoberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an. Dort soll einemMedienbericht zufolge die Kaltmiete der ehemaligen GBW-Immobilie miteinstmals Sozialwohnungen ab Frühjahr 2019 von bisher unter 7 Euro jeQuadratmeter auf 9,55 Euro steigen.Bauer: "Der neue Eigentümer hatte diese Mieten jedoch bereits imJahr 2015 um 20 Prozent und im Februar dieses Jahres um weitere 15Prozent erhöht, Begründung: Renovierung und Sanierung. Eine solchrasante Preisentwicklung können die meisten Betroffenen aber nichtstemmen, denn oftmals handelt es sich um Menschen mit geringemEinkommen, mit Behinderung, um Arbeitsuchende oder Rentner."Für Bauer zeichnet sich im Untersuchungsausschuss GBW immerstärker ab, dass die vom ehemaligen Finanzminister Söder einstgroßspurig verkündete "Sozialcharta XXL" für GBW-Mieter nur Schallund Rauch ist. "Mit seinem vorschnellen Verkauf der Wohnungen an diePatrizia AG hat Söder im Jahr 2013 den schwersten sozialpolitischenFehler der letzten Jahrzehnte begangen. Der aktuelleMinisterpräsident Söder schickt jetzt abertausende sozial schwacheMieterinnen und Mieter in den finanziellen Ruin, weil diese ihreMiete nicht mehr begleichen können. Einspringen und zahlen mussstattdessen künftig der Landkreis Pfaffenhofen - aus Steuermitteln.Unglaublich! Untragbar! Unsozial!"*Link zum Bericht des Donaukurier vom 09.07.2018:https://is.gd/YMNqyaPressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell