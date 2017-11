FREIE WÄHLER legen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Bayern vor

München (ots) - Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion will dieStraßenausbaubeiträge in Bayern abschaffen - mit einem Gesetzentwurfzur Aufhebung der Erhebungspflicht lässt sie ihren Worten jetzt Tatenfolgen. Fraktionschef Hubert Aiwanger und der haushaltspolitischeFraktionssprecher Bernhard Pohl haben den Entwurf am Montag bei einerPressekonferenz im bayerischen Landtag vorgestellt. Aiwanger: "UnsereForderung, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, ist auf breiteZustimmung gestoßen. Jetzt wollen wir schnell die nötigeRechtsgrundlage schaffen, um den Ärger, den diese Beiträge auslösen,zu beenden."Ziel des geplanten Gesetzes der FREIEN WÄHLER ist es, die Anliegervon Straßenausbaubeiträgen zu befreien. "DieStraßenausbaubeitragssatzung ist nicht nur ein Wort-Ungetüm.Ungeheuerlich ist auch, was dahinter steckt", erklärt Aiwanger.Einzelne Anwohner müssten sich mit bis zu sechsstelligen Beträgen amAusbau der Straßen beteiligen - ohne Mitspracherecht und ohneerkennbare Vorteile für die Grundstückseigentümer. "Das System istungerecht und verursacht in den Kommunen erheblichenVerwaltungsaufwand sowie politischen Ärger."Der jetzt von den FREIEN WÄHLERN vorgelegte Gesetzentwurf siehtvor, das Kommunalabgabengesetz sowie das Finanzausgleichsgesetz zuändern. Die bisherige gesetzliche Regelung leitet sich von derAnnahme ab, dass Grundstückseigentümer durch die Nutzung dersanierten Straße einen besonderen Vorteil haben. "Das stimmt schondeshalb nicht, weil die Kostenträger nicht alleinige Nutzer derjeweiligen Straße sind - das Berechnungsmodell ist abwegig",konstatiert Aiwanger."Bei einem Haushaltsvolumen von 60 Milliarden Euro muss es demwohlhabendsten Bundesland Deutschlands möglich sein, die Kosten fürden Straßenausbau nicht länger auf seine Bürger abzuwälzen", rechnetder haushaltspolitische Sprecher Bernhard Pohl vor. Die Mehrbelastungder Kommunen könne durch eine Neuregelung des KommunalenFinanzausgleichs vollständig aufgefangen werden.Aiwanger fasst zusammen: "Durch unser Aufhebungsgesetz schlagenwir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Wir beenden ein unfairesund daher unbrauchbares Berechnungssystem, reduzieren denVerwaltungsaufwand in den Kommunen und lassen nicht länger zu, dassfinanzschwache Kommunen gezwungen sind, die unbeliebten Beiträge zuerheben." So hätten Kommunen auch keinen Anlass mehr, anstehendeStraßenreparaturen auf die lange Bank zu schieben.Unterstützung erhielten die FREIEN WÄHLER bei ihrerPressekonferenz von prominenten Gegnern der Straßenausbaubeiträge,darunter Rosmarie Brosig von der "Allianz gegen Straßenausbaubeitragin Bayern", dem Geschäftsführer des Eigenheimerverbands Bayern e.V.,Friedrich Richler, sowie Siegmund Schauer, Präsident des VerbandesWohneigentum Bayern. Richler und Schauer hatten im Oktober 2017 beimbayerischen Verfassungsgerichtshof eine Popularklage zur Abschaffungder Straßenausbaubeiträge eingereicht.Über den Gesetzentwurf der FREIEN WÄHLER soll bereits am kommendenMittwoch, 29. November, im Parlament beraten werden. Sollte sich dieStaatsregierung weiter unnachgiebig zeigen, droht Aiwanger mit einemVolksbegehren der FREIEN WÄHLER. Dafür gebe es Unterstützung inzahlreichen Verbänden.Hinweis: Den erwähnten Gesetzentwurf der FREIE WÄHLERLandtagsfraktion sowie ein Foto von der Pressekonferenz finden Siehier: http://bit.ly/2AeQq4dPressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell