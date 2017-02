FREIE WÄHLER fordern endgültiges Ende der Pkw-Maut

München (ots) - Mit einem Dringlichkeitsantrag im bayerischenLandtag fordern die FREIEN WÄHLER, die Pkw-Maut endgültigeinzustampfen. Thorsten Glauber, Verkehrsexperte derLandtagsfraktion, weist auf die "Never Ending Story" desCSU-Rohrkrepierers hin: "Seit 2013 kündigt die CSU die Maut an.Heute, im Jahr 2017, liegt die Maut aber noch immer in weiter Ferne."Glauber weist auf ein einschlägiges ADAC-Gutachten hin. Diesesstellt fest, dass der Steuerzahler mit der CSU-Maut jedes Jahr rund120 Millionen Euro draufzahlt. Ein aktuelles Gutachten des Bundestagskomme außerdem zu dem Ergebnis, dass das Dobrindt`sche Maut-Konstruktnicht EU-konform ist. "Das weiß auch die Bundesregierung. Aber ihrgeht es ohnehin nicht darum, ausländische Autofahrer an derStraßenfinanzierung zu beteiligen, sondern um den Einstieg in dieNutzerfinanzierung - also das großangelegte 'Zur-Kasse-Bitten'unserer Autofahrer. Diese Idee hegt der Bundesfinanzminister ja schonlange", stellt Glauber fest.In Richtung SPD sagt der FREIE WÄHLER-Abgeordnete: "Heuteschimpfen Sie in Bayern über die Maut, morgen im Finanzausschuss desBundesrats werden Sie wieder brav den Finger für die Mautgesetzeheben. Alles in allem betrachtet macht das dieCDU/CSU/SPD-Polit-Posse um die Pkw-Maut in Deutschland komplett."Pressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie W?hler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell