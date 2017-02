FREIE WÄHLER fordern Direktwahl des Bundespräsidenten - Schwarz-Rot-Grün lehnt ab

München (ots) - Der Bundespräsident ist ranghöchster Vertreter desdeutschen Staates und oberster Repräsentant der BundesrepublikDeutschland. Doch ausgerechnet er wird nur von einem Bruchteil derBevölkerung gewählt - in der Bundesversammlung, die eigens zu diesemZweck alle fünf Jahre zusammentritt. Für die FREIEN WÄHLER ist dasnicht mehr zeitgemäß - sie fordern eine Direktwahl desStaatsoberhauptes durch das Volk und hat heute einen entsprechendenDringlichkeitsantrag ins Plenum des Bayerischen Landtags eingebracht."Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "YouGov" zeigt, dassrund 70 Prozent der deutschen Bürger eine direkte Wahl desBundespräsidenten wollen", erklärt Fraktionschef Hubert Aiwanger dieInitiative der FREIEN WÄHLER. "Sie wollen ein Mitbestimmungsrecht unddieses steht ihnen auch zu. Dafür setzen wir uns ein. Leider hat eineSchwarz-Rot-Grüne Koalition unseren Dringlichkeitsantrag heuteabgelehnt - dieses merkwürdige Demokratieverständnis spricht Bände."Aiwanger argumentiert, eine Direktwahl werde dazu beitragen, dasssich die Bürger mit dem Bundespräsidenten über Parteigrenzen hinwegbesser identifizieren können und diesen als "Bürgerpräsidenten"wahrnehmen. "Die Wahl durch das Volk ist zudem ein geeignetes Mittel,um die Distanz zwischen den Bürgern und ihremparlamentarisch-demokratisch verfassten Staat zu verringern. Somitkönnte man auch der wachsenden Politikverdrossenheit in Deutschlandentgegenwirken.Die FREIEN WÄHLER schicken zur Bundesversammlung am 12. Februar2017 den langjährigen Kommunalpolitiker und Fernseh-Richter AlexanderHold ins Rennen um das Amt des Bundespräsidenten. Aiwanger istsicher: "Wenn in eineinhalb Wochen die Bürger direkt wählen dürften,wäre Hold der Top-Favorit."Hinweis: Den erwähnten Dringlichkeitsantrag finden Sie hier:http://bit.ly/2kVnTaUPressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER LANDTAGSFRAKTIONim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 41 26 - 29 41, Dirk.Oberjasper@FW-Landtag.deOriginal-Content von: Freie W?hler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell