FREIE WÄHLER in Bayern wollen Wohnungsbau auf dem Land stärken

München (ots) - Wie kann Wohnen in Bayern wieder bezahlbar werden?Das heute von Bauministerin Aigner vorgestellte Maßnahmenpaket istmehr als überfällig, betont Thorsten Glauber, stellvertretenderVorsitzender, Architekt und Bauexperte der FREIEN WÄHLER imBayerischen Landtag: "Endlich ist die CSU aus ihremwohnungsbaupolitischen Dornröschenschlaf erwacht. Die vorgeschlagenenMaßnahmen begrüßen wir. Sie sind allerdings bei Weitem nichtausreichend, um bis zum Jahr 2025 die benötigten 560.000 Wohnungen zuerrichten", so Glauber.Der jetzige Ministerpräsident Markus Söder habe in seiner Funktionals Finanzminister den niedrigsten Wohnungsbauetat seit den 1990erJahren zu verantworten gehabt - trotz Rekordhaushalten. Die FREIENWÄHLER fordern in einem Dringlichkeitsantrag zur heutigenLandtagssitzung weitergehende Maßnahmen, um den Wohnungsbau auch aufdem Land kräftig anzukurbeln und somit die Metropolen zu entlasten.Die Kernpunkte sind:- Hohe Sonderabschreibung für die Sanierung von Häusern inverfallenden Ortskernen - bis zu 90 Prozent in zehn Jahren.- Schaffung moderner, kleiner Mietwohnungen für junge Menschenauf dem Land, um deren Migrationsdruck in dieMetropolregionen zu bremsen.- Steuerfreie Entnahme von Bauland aus dem Betriebsvermögen fürLandwirte, wenn darauf in den folgenden fünf JahrenMietwohnraum entsteht.- Streichung der Grunderwerbsteuer für den sozialen Wohnungsbauund 500.000 Euro Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer füreine vierköpfige Familie."Wohnungsbau ist eine soziale Haltung. Dieses wichtige politischeFeld muss in Zehn-Jahres-Dekaden gedacht werden und darf von Södernicht als reine Ankündigungspolitik betrieben werden", sagt Glauberweiter. Wie so oft vergesse die CSU beim Wohnungsbau jedoch denländlichen Raum. "Sie verkennt dabei die Chance, durch eine Stärkunggerade der ländlich strukturierten Regionen die überhitztenBallungsgebiete zu entlasten. Hier springen wir FREIE WÄHLER miteigenen, konstruktiven Vorschlägen gerne in die Bresche", so Glauber.Hinweis: Den erwähnten Dringlichkeitsantrag finden Sie hier:https://is.gd/z9e4xcPressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell