München (ots) - Die FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag wollenVerfassungsklage gegen die Berufung der sieben sogenannten"Beauftragten der Staatsregierung" einlegen. Dazu Prof. Dr. MichaelPiazolo, Mitglied der Landtagsfraktion und Verfassungsjurist: "Aufwelches Recht beruft sich Ministerpräsident Söder bei der Benennungseiner Regierungsbeauftragten? Es hat den Anschein, als geschah dasnach Gutdünken und weder aus sachlichen noch fachlichen Erwägungen."Weit schlimmer wiegt für Piazolo, dass Söder mit seinen Berufungenerheblich in die Freiheit des Mandats eingreift. So könne derMinisterpräsident seine Beauftragten benennen und entlassen, wie esihm gerade passe. "Diese Abgeordneten sind nicht mehr unabhängig. Siewerden 'Abhängige von Söders Gnaden'", so Piazolo.In diesem Zusammenhang fehle auch jegliche Klarheit, in welcherFunktion ein Abgeordneter und Regierungsbeauftragter spricht. "WennMinister in ihrer Rolle ans Mikrofon des Plenarsaals treten, um imNamen der Staatsregierung zu reden, ist das deutlich erkennbar. Wiesieht es aber mit den Beauftragten aus? Sprechen Sie alsFraktionsmitglied oder in Söders Auftrag? Hier sehe ich großeProbleme auf den Bayerischen Landtag zukommen", erklärt Piazolo.Mit den "Regierungsbeauftragten" befeuere Söder zudem den Vorwurf,er schaffe für treue Unterstützer neue Positionen. So besteht dieStaatsregierung laut Art. 43 Abs. 2 der Bayerischen Verfassung aus 17Staatsministern und -sekretären sowie dem Ministerpräsidenten selbst."Rechnen wir die zusätzlichen 'Regierungsbeauftragten' hinzu, umgehtSöder die Verfassung und bringt fast ein Viertel derCSU-Fraktionsmitglieder in Amt und Würden der Staatsregierung. Sowird die Gewaltenteilung systematisch ausgehöhlt. Nehmen wir außerdemdie gesamte Fraktionsspitze, Ausschussvorsitzende und derenStellvertreter etc. dazu, besetzen fast 50 Prozent derCSU-Abgeordneten Funktionsstellen. Dies widerspricht derRechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ein Schelm, wer Bösesdabei denkt", kritisiert Piazolo diese Vorgehensweise.Die FREIEN WÄHLER wollen nun noch einige prozessuale Vorfragenklären und werden anschließend eine entsprechende Klage beimBayerischen Verfassungsgerichtshof einreichen.Weiteres Informationen finden Sie hier: https://is.gd/cNHkNAPressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell