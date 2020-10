FREE NOW integriert E-Roller-Anbieter emmy in seine App / 1.600 Elektro-Roller ab sofort in Hamburg, Berlin und München buchbar

Hamburg (ots) - FREE NOW baut sein Portfolio als Multiservice-Mobilitätsanbieter weiter aus. Ab sofort können Nutzer die Elektro-Roller der Marke emmy Sharing über die FREE NOW App buchen. Der neue Service startet zunächst in Hamburg, Berlin und München. Neben Taxis, Mietwagen mit Fahrer, E-Scootern und E-Bikes sowie Carsharing-Angebote gibt es für alle FREE NOW Kunden damit nun eine weitere Service-Option für den täglichen Mobilitätsbedarf. In Hamburg und München haben FREE NOW Nutzer ab sofort Zugriff auf jeweils 400 Elektro-Roller, in Berlin können 800 Fahrzeuge über FREE NOW gebucht werden. Für die Bestellung und die Bezahlung der emmy Elektro-Roller benötigen Kunden kein neues FREE NOW Konto, der Service wird automatisch in die App integriert und über FREE NOW abgewickelt.Breites Mobilitätsangebot für Reduktion des IndividualverkehrsMit der Strategie, sich als Plattform breiter aufzustellen, verfolgt FREE NOW eine klare Mission. "Wir wollen unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten aus einer Hand anbieten und den Städten mit nachhaltigen Lösungen dabei behilflich sein, den Individualverkehr zu reduzieren. Mit emmy konnten wir einen starken Partner für unser Angebot gewinnen der alle diese Kriterien erfüllt und dabei eine junge urbane Zielgruppe anspricht. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Kooperation und sind uns sicher, dass emmy das FREE NOW Portfolio optimal ergänzen wird," sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW.Auch für emmy, das gerade eine weitere Finanzierungsrunde mit den bestehenden Investoren abgeschlossen hat, ist die Kooperation ein wichtiger Schritt, um neue Nutzergruppen anzusprechen und gemeinsam mit FREE NOW einen Beitrag zur Verkehrswende zu leisten: "Wir setzen darauf, unseren Kunden einen möglichst unkomplizierten Zugang zu unseren Elektro-Rollern zu bieten. Die Integration in die FREE NOW App ist ein weiterer Schritt, um dieses Ziel zu erreichen. Wir freuen uns auf die Kooperation und darauf, noch mehr Menschen für Elektromobilität auf zwei Rädern zu begeistern, mit der man ganz ohne Parkplatzsuche durch die Stadt kommt. In der Helmbox der emmys befinden sich immer zwei Helme, sodass Kunden allein oder zu zweit unterwegs sein können", sagt Valerian Seither, Mitgründer und Geschäftsführer von emmy.Integration weiterer Mobilitätsdienste in PlanungDie Kooperation mit emmy ist ein weiterer Meilenstein für FREE NOW, das Mobilitäts-Portfolio weiter auszubauen und für Nutzer neue, effiziente Service-Optionen in nur einer App zu schaffen. So ist ein Taxi, ein Mietwagen mit Fahrer oder Carsharing ideal, um entspannt und komfortabel weitere Strecken zurückzulegen. Mit einem E-Scooter oder E-Bike können die Nutzer dagegen die Stadt auf eigene Faust erkunden oder damit zur Rush-Hour Staus umfahren. emmy ergänzt das Angebot perfekt und bietet allen Kunden die optimale Lösung für innerstädtische Mittelstrecken.Auch in den nächsten Monaten möchte FREE NOW mit weiteren Anbietern und Städten ins Gespräch gehen, um das flächendeckende, multimodale Angebot weiter auszubauen. "Wir haben in den letzten Monaten starke Kooperationspartner in unsere App integriert und damit ein breites Portfolio für unsere Kunden geschaffen. Wir gehen jetzt mit weiteren Anbietern, wie zum Beispiel dem ÖPNV ins Gespräch, und prüfen die Umsetzbarkeit in verschiedenen Städten und weiteren Ländern. Wir sind darüber hinaus aber auch offen für neue Kooperationsangebote und innovative Lösungen, die unsere App optimal ergänzen", erklärt Silvia Fischer, Vice President Smart Mobility bei FREE NOW.emmy ist ab sofort in Berlin, Hamburg und München verfügbar. Damit können dann ca. 1.600 emmy Elektro-Roller über die FREE NOW App gebucht werden.Weitere Informationen unter: www.free-now.com (http://www.free-now.com)Über emmy Sharing:Schnell, sauber und unkompliziert - emmy stellt dir Elektro-Roller für Fahrten durch Berlin, München, Hamburg und Düsseldorf zur Verfügung. Mit der emmy App kannst du einen Account erstellen, dich anmelden und deinen Führerschein verifizieren. Auch unsere Roller lassen sich per App lokalisieren und mieten - soweit so digital. Fahren musst du natürlich selbst, dafür liegen immer zwei Helme mit Hygienehauben in der Helmbox. Doppelt zahlen musst du dafür allerdings nicht, der Preis wird pro Minuten abgerechnet. Mehr Infos findest du unter www.emmy-sharing.de (http://www.emmy-sharing.de)Über FREE NOW:FREE NOW ist das Multiservice-Mobilitäts-Joint-Venture von Daimler und BMW. Neben dem Ride-Hailing-Service bietet FREE NOW auch Angebote aus den Bereichen Micromobility und Carsharing an. Es besteht aus den Verticals FREE NOW (zehn europäische Märkte), Beat (fünf lateinamerikanische Märkte und ein europäischer Markt) und hive (drei europäische Märkte). Zusammen werden die Verticals derzeit von 41 Millionen Nutzern in 17 Märkten und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist FREE NOW der größte Anbieter von Ride-Hailing-Services in Europa und die am schnellsten wachsende Vermittlungsplattform in Lateiname-rika. 