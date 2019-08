Mit FREE NOW durch Europa und dabei kräftig sparen / Ab sofort 25 Prozent Rabatt auf die nächste Taxifahrt in über 100 europäischen Städten (FOTO)

Hamburg (ots) -Insgesamt 63 Prozent der Europäer[1] sind auch in diesenSommermonaten wieder auf Reisen. Ein beliebtes Ziel mit seinenlebhaften Städten, den schönen Stränden und perfektem Wetter istSpanien, wie die Auswertung aktueller Daten des MobilitätsanbietersFREE NOW zeigt. Dabei ist die Anzahl der Deutschen, die mit FREE NOWim Ausland unterwegs ist, im Vergleich zum Vorjahr um gut 40 Prozentgestiegen. Vor allem in Österreich, Spanien und Italien nutzen dieDeutschen besonders häufig die Services von FREE NOW. Mit einer großangelegten 25 Prozent-Aktion, die erstmals für Gesamteuropa gilt,möchte der Mobilitätsanbieter seinen Fahrgästen jetzt ein besonderesReisegeschenk mit auf den Weg geben.In der ersten Jahreshälfte 2019 wurden über 290.000 Touren vonFREE NOW Usern außerhalb ihres Heimatlandes gebucht. "Wir stellenfest, dass immer mehr Fahrgäste unsere Angebote auch auf Reisennutzen. Mit der App können sie flexibel in über 100 europäischenStädten auf das Mobilitätsangebot von FREE NOW zugreifen. Ganz gleichin welchem Land sich der Fahrgast befindet, es ist nicht nötig dieZahlungsmethode zu ändern oder neue Daten einzugeben - die Appfunktioniert in Spanien genauso wie in Italien oder Großbritannien.Egal, ob es zum Spaziergang in den Hyde Park oder zum Sonne tanken anden Strand in Barcelona geht, mit unseren Fahrern reist man auch imeuropäischen Ausland immer sicher und bequem. Um auf Reisen maximaleFlexibilität genießen zu können, bieten wir all unseren Fahrgästenerstmals in allen Märkten 25 Prozent Rabatt auf eine Fahrt in ganzEuropa an", sagt Eckart Diepenhorst, CEO von FREE NOW. Sofunktioniert es: Einfach den Gutscheincode "HELLOFREENOW" zum Profilhinzufügen und zwischen dem 15. August und dem 1. September einevergünstigte Fahrt zum Wunschziel genießen."Die Auswertung unserer Daten zeigt, dass Kunden unsere Servicesnicht nur zu Beginn ihres Urlaubs für den Weg zum Flughafen nutzen,sondern auch mit FREE NOW fahren, wenn sie bereits am Ziel angekommensind. Unsere Fahrgäste sind Premium-Qualität, Preistransparenz undschnelle Verfügbarkeit von uns gewohnt und möchten diese hohenStandards auch auf Reisen nicht missen. Natürlich ist dies auch fürunsere Fahrer von Vorteil, da FREE NOW europaweit als einzuverlässiger Partner anerkannt ist", sagt Alexander Mönch,Deutschland-Chef von FREE NOW. "Die Zahlen zeigen das sehr deutlich,die Fahrten der Deutschen im europäischen Ausland steigen stetig an",fügt Alexander Mönch hinzu.Und auch wenn man wie gewohnt mit der FREE NOW App im Auslandsicher und bequem unterwegs sein kann, gibt es dennoch einigekulturelle Unterschiede, wenn es darum geht, in anderen Ländern einTaxi zu rufen. Hier sind die wichtigsten:Gepäck:In Spanien und Italien ist die Regel für das Gepäck simpel: DieFahrgäste können so viel Gepäck mitnehmen, wie in den Kofferraum desAutos passt. Die portugiesischen Regeln sind etwas spezifischer: ImPreis inbegriffen ist nur die Personenbeförderung, das Gepäck kostetzirka 1,60 Euro extra.Sitzplatz:Während Alleinreisende in Deutschland oft auf dem Beifahrersitzsitzen, fühlen sich die Fahrgäste in Italien, Polen, Portugal undSpanien eher auf dem Rücksitz wohl. In diesen Ländern wird derBeifahrersitz nur bei beengten Platzverhältnissen verwendet, wenndrei oder vier Personen zusammen reisen. In Irland und Schweden istes der Fahrgast, der entscheidet wo er sitzt, meistens aber auf derRückbank.Essen und Trinken:In Italien und Portugal sind Getränke und Snacks in Taxisstrengstens verboten. In Polen ist es ebenfalls unüblich, in einemTaxi zu essen oder zu trinken. In Deutschland und Spanien liegt dieEntscheidung jedoch beim Fahrer.Trinkgeld:In Italien, Portugal und Spanien erwarten die Fahrer keinTrinkgeld, wenn die Fahrgäste dennoch eine kleine Summe für denFahrdienst hinterlassen wollen, sind fünf Prozent des Fahrpreisesangemessen. In Deutschland werden Trinkgelder für einen guten Servicegeschätzt, in der Regel beträgt das Trinkgeld 10 bis 20 Prozent desFahrpreises.XL-Taxis:Wenn man mit der ganzen Familie reist, reicht ein normales Taximit vier Sitzen manchmal einfach nicht aus. In der FREE NOW Appkönnen Fahrgäste ein XL-Taxi mit bis zu acht buchbaren Plätzenauswählen. Der Service ist meist günstiger als die Buchung von zweiseparaten Autos.Ausgestattet mit diesen Informationen, steht einem stressfreienEuropatrip nichts mehr im Weg. Für die Reise spendiert FREE NOW mitdem Gutscheincode "HELLOFREENOW" zudem einen Rabatt von 25 Prozentauf die nächste Fahrt im Zeitraum zwischen dem 15. August und dem 1.September - und das in ganz Europa.[1] Quelle: @2019 IpsosÜber FREE NOW:FREE NOW (ehemals mytaxi) ist einer der führendenMobilitätsanbieter Europas. Gegründet 2009, als erste Taxi-App, dieeine direkte Verbindung zwischen Fahrgästen und Taxifahrernherstellt, ist FREE NOW mittlerweile in über 100 Städten mit mehr als100.000 Fahrern verfügbar. Über 14 Millionen Kunden nutzen FREE NOWregelmäßig, um stressfrei von A nach B zu kommen. Mit seinen mehr als750 Mitarbeitern aus 68 Ländern ist FREE NOW in 26 europäischenOffices aktiv. CEO von FREE NOW Europa ist Eckart Diepenhorst.FREE NOW ist Teil der Markenfamilie, die 2019 aus dem JointVenture zwischen BMW und Daimler entstanden ist. Weitere Verticalsinnerhalb der FREE NOW Markenfamilie sind Kapten (verfügbar inFrankreich, der Schweiz und Großbritannien), Beat (verfügbar inGriechenland und Lateinamerika), Clever (Rumänien) und hive(E-Scooter in sechs europäischen Ländern). CEO der FREE NOW Gruppeist Marc Berg.Weitere Infos unter https://free-now.com/de/Pressekontakt:FREE NOWFalk SlugaSenior PR & Social Media Manager GermanyTelefon: +49 (0) 40 3060 689-94E-Mail: falk.sluga@free-now.comad publica Public RelationsRobert KriestenSenior Account ManagerTelefon: +49 (0) 40 317 66-338E-Mail: free-now@adpublica.comOriginal-Content von: FREE NOW, übermittelt durch news aktuell