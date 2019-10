The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000BLB74K2 BAY.LDSBK.IS. 19/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB74L0 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB74M8 BAY.LDSBK.IS. 19/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB74R7 BAY.LDSBK.IS. 19/28 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB74S5 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB74T3 BAY.LDSBK.IS. 19/31 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB74V9 BAY.LDSBK.IS. 19/33 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB74W7 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UY8 DZ BANK IS.A1215 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T0K5 DEKA MTN SERIE 7675 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T0L3 DEKA HPF MTN R2091 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0VMG0 DEKA FESTZINS ANL 19/30 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0VML0 DEKA EXTRAZINS ANL 19/29 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HVB3W79 UC-HVB CRLNFI 23 VOW3 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HVB3WY1 UC-HVB CRLNFI 24 CL BD01 BON USD N CA XFRA DE000LB13CR3 LBBW STUFENZINS 19/25 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13CS1 LBBW STUFENZINS 19/26 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013457967 ICADE S.A. 19/29 BD01 BON EUR N CA XFRA US17308CC539 CITIGROUP 19/30 FLR BD01 BON USD N CA XFRA US775109BP56 ROGERS COMM 19/49 BD01 BON USD N CA XFRA US95000U2G70 WELLS FARGO 19/30 FLR MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS2075811781 SES S.A. 19/27 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2075937370 ELI LILLY 19/31 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2075938006 ELI LILLY 19/49 BD01 BON EUR N