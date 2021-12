The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0502393348 PFB.SCHW.HYP 19/23 BD00 BON CHF N CA XFRA CH0502393355 PFB.SCHW.HYP 19/26 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A2YPAL9 SENIVITA SOC. IHS 19/23 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2YPAM7 SENIVITA SOC. IHS 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BHY0GA7 BERLIN HYP AG IS 19(29) BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB74N6 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB7545 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB7552 BAY.LDSBK.IS. 19/30 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB7578 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UE0 DZ BANK IS.A1197 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UF7 DZ BANK IS.A1198 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UR2 DZ BANK IS.A1208 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T0J7 DEKA MTN IS.S.7674 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CPE5 LBBW AT1 19/UNBE. BD01 BON EUR N CA XFRA GB00BKWD3R42 SERICA FINA. 19/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA US655844CD87 NORFOLK SOUT 19/49 BD01 BON USD N CA XFRA US655844CE60 NORFOLK SOUT 19/29 BD01 BON USD N CA XFRA US95000U2H53 WELLS FARGO 19/25 FLR MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS2067263850 SUM.BC.HO.B 19/26 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2067265392 SUM.BC.HO.B 19/27 REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS2070311431 VIVION INV. 19/25 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2075859046 KRED.F.WIED.19/21 MTN DL BD01 BON USD N CA 2Q0 XFRA CA00175D1006 AMPD VENTURES INC EQ00 EQU EUR N CA 7C9 XFRA CA22608C1032 CREST RESOURCES INC. EQ00 EQU EUR N