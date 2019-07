Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000CZ40N61 COBA MTN 19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ40N79 COBA 19/25 S.935 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3431 LB.HESS.THR.CARRARA07X/19 BD00 BON EUR N CA XFRA US025816CG27 AMER.EXPRESS 19/24 BD00 BON USD N CA XFRA US713448EL82 PEPSICO 19/29 BD00 BON USD N CA XFRA US713448EM65 PEPSICO 19/49 BD00 BON USD N CA XFRA XS1944412664 OMAN 19/25 REGS BD00 BON USD N CA XFRA XS1944412748 OMAN 19/29 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS2034925375 INTRUM 19/26 MTN REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS2035564629 ENBW AG ANL.19/79 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2035564975 ENBW AG ANL.19/79 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2035620710 REPSOL INT 19/27 MTN BD02 BON EUR N CA G28 XFRA CA3680171095 GATLING EXPLORATION EQ00 EQU EUR N CA S6P XFRA DE000A2TR919 SPIELVVG UNTERHACH. NA ON EQ00 EQU EUR Y CA XFRA FR0013439304 WORLDLINE 19/26 ZO CV EQ00 EQU EUR N CA ECBV XFRA LU1982822949 SI U.E.UC EO ST.E.-X M.V. EQ00 EQU EUR Y CA ETSA XFRA FR0011550672 BNPPEFR-ST.EUR.600 EOCD EQ01 EQU EUR Y CA ICGB XFRA IE00BYPC1H27 ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET EQ01 EQU EUR Y CA ECBF XFRA LU1982823087 SI U.E.UC E.IST.E.-X M.F. EQ01 EQU EUR Y CA 111N XFRA US8293923079 SINTX TECHS INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N CA QAT2 XFRA US85236P1012 STABILIS ENERGY DL -,001 EQ01 EQU EUR N