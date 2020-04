The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA US009158BB15 AIR PR.+CHEM 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US009158BC97 AIR PR.+CHEM 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US09062XAG88 BIOGEN INC. 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA US09062XAH61 BIOGEN INC. 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US718286CH84 PHILIPPINEN 20/45 BD02 BON USD N CA XFRA US912828ZL77 USA 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US912828ZM50 USA 20/22 BD02 BON USD N CA XFRA US912828ZN34 USA 20/27 BD02 BON USD N CA XFRA XS1907120528 AT + T 18/26 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2141590310 WUERTH FIN. TR.107 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2166122304 AIR PR.+CHEM 20/28 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2166122486 AIR PR.+CHEM 20/32 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2166184916 MOTION FINCO 20/25 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2166219720 ASML HOLDING 20/29 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2166754957 SCHLUMB.FIN. 20/26 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2166755509 SCHLUMB.FIN. 20/32 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2168038417 LITAUEN 20/25 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2168038847 LITAUEN 20/30 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2168048564 EIB 20/27 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2168307333 AMPHEN.TECH. ANL.20/26 BD02 BON EUR N CA B5K3 XFRA CA88581L3039 THREED CAPITAL INC. EQ00 EQU EUR N CA KONN XFRA CZ0008019106 KOMERCNI BANKA INH. KC100 EQ00 EQU EUR N CA TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10 EQ00 EQU EUR N CA DRUP XFRA LU2023678282 LIF-DIS.TEC.ETF DLA EQ00 EQU EUR Y