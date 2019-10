The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A2AYY6 RLB OOE 19/39 MTN BD00 BON EUR N CA P4G4 XFRA DE000A2G8WA3 PROGROUP NTS 18/26REG.S BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB74Q9 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB74U1 BAY.LDSBK.IS. 19/32 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UV4 DZ BANK IS.A1212 BD01 BON EUR N CA XFRA IT0005388175 B.T.P. 19/27 FLR BD01 BON EUR N CA XFRA NL0000120889 AEGON 96-UND. BD01 BON NLG N CA XFRA US00206RHT23 AT + T INC. 19/26 BD01 BON USD N CA XFRA US037411AX30 APACHE 2021 BD01 BON USD N CA XFRA US912828YM69 USA 19/24 BD01 BON USD N CA XFRA US912828YQ73 USA 19/26 BD01 BON USD N CA XFRA USU74079AQ46 NETFLIX 19/30 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS2069959398 INDONESIA 19/31 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2074558227 VZ VENDOR F. 19/24 BD01 BON EUR N CA FWG XFRA AU0000061897 PERENTI GLOBAL LTD EQ00 EQU EUR N CA 8BV XFRA CA74167D1050 PRIMO NUTRACEUTICALS EQ00 EQU EUR N CA O1F XFRA ZAE000025284 OCEANA GRP RC-,001 EQ00 EQU EUR N