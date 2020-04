The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000LB13L71 LBBW STUFENZINS 20/33 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000NRW0ME3 LAND NRW SCHATZ 20 R1502 BD02 BON EUR N CA XFRA IDG000010307 INDONESIA 2028 FR64 BD02 BON IDR N CA XFRA SG31A9000002 SINGAPORE REP. 16-36 BD02 BON SGD N CA XFRA SG31B7000002 SINGAPORE REP. 18-28 BD02 BON SGD N CA XFRA SGXF93746596 SINGAP.AIRL 19/24 MTN BD02 BON SGD N CA XFRA US09247XAR26 BLACKROCK 20/31 BD02 BON USD N CA XFRA US177342AL65 FRONTIER COMMUNICTS 2035 BD02 BON USD N CA XFRA US718286CJ41 PHILIPPINEN 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US808513BD67 CHARL.SCHWAB 20/UND FLR BD02 BON USD N CA XFRA USU4328RAD62 HILT.DOM.OP.20/25 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1880365975 BANKIA 18/UND. FLR BD02 BON EUR N CA XFRA XS2056697951 AIB GROUP 19/UND. FLR BD02 BON EUR N CA XFRA XS2166619663 FIRM.PRO.PA. 20/26 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS2166619820 FIRM.PRO.PA. 20/30 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS2167193015 ISRAEL 20/60 MTN BD02 BON USD N CA 52IB XFRA CA7613662021 REVELO RES CORP. EQ00 EQU EUR N CA IS3V XFRA IE00BKPT2S34 ISHS GOV BD HGDEOA EQ00 EQU EUR Y CA FRAS XFRA US35546M1080 FRAPORT AG ADR 2/1 O.N. EQ00 EQU EUR N CA 4TZ XFRA US68622P1093 ORIC PHARMAC.INC.DL-,0001 EQ00 EQU EUR N CA TMV1 XFRA US87816Y1064 TEAMVIEWER USP ADR 2/1 ON EQ00 EQU EUR N