The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0517825326 NATL AUSTR.B 20/29 MTN BD01 BON CHF N CA BO81 XFRA DE0001141810 BUNDESOBL.V.20/25 S.181 BD01 BON EUR Y CA XFRA DE000DD5APM3 DZ BANK CLN E.9850 BASKET BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0WA34 DEKA FESTZINS ANL 20/35 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3852 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4YR1 LB.HESS.-THR. IHS 20/25 BD01 BON EUR N CA XFRA GB00BJQWYH73 GROSSBRIT. 20/41 BD01 BON GBP N CA XFRA US172967ML25 CITIGROUP 20/31 FLR BD01 BON USD N CA XFRA US89114QCF37 TORON.DOM.BK 20/23FLR MTN BD01 BON USD N CA XFRA US912828Z377 USA 20/30 BD01 BON USD N CA XFRA XS2109453691 DEKA OPF MTN A151 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2109819859 TEL.EUROPE 20/UND. FLR BD01 BON EUR N CA XFRA XS2110827636 YPSO FIN.BIS 20/28 REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS2111946930 UNITED GRP 20/26 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2112289207 TELEFON.EMI. 20/30 MTN BD01 BON EUR N CA 0OQ1 XFRA CA45674Q1028 INEO TECH CORP. EQ00 EQU EUR N CA EBE XFRA DE000A2G8XP9 AIFINYO AG INH O.N. EQ00 EQU EUR Y CA 41I XFRA US04013V1089 ARES COMM.REAL EST.DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 41J XFRA US0455281065 ASSOCIATED CAP. A DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA 41K XFRA US0482692037 ATLANTIC CAP. BANCSHARES EQ00 EQU EUR N CA 41Y XFRA US0552981039 BCB BANCORP. INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 42I XFRA US06424J1034 BANK OF COMMERCE HLDGS EQ00 EQU EUR N CA 42S XFRA US1010441053 BOSTON OMAHA CORP.DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA 42V XFRA US10482B1017 BRAEMAR HOTELS + RES EQ00 EQU EUR N