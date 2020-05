The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0545766542 NORTH AMER.DEV. 20/28 BD00 BON CHF N CA XFRA CH0545766559 NORTH AMER.DEV. 20/33 BD00 BON CHF N CA MCEA XFRA DE000A254TL0 MEDIQON AG IHS 20/UNB. BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2LQPC1 STADT HAMBURG LSA A.3/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AY6 DZ BANK IS.A1390 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0A14 DZ BANK IS.A1393 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AZ3 DZ BANK IS.A1391 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0W8J5 DEKA STUFENZINS ANL 20/27 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13LZ7 LBBW FESTZINS 20/35 BD01 BON EUR N CA XFRA NL0015031501 NEDERLD 20/27 BD01 BON EUR N CA XFRA US038222AN54 APP.MATERIAL 20/30 BD01 BON USD N CA XFRA US038222AP03 APP.MATERIAL 20/50 BD01 BON USD N CA XFRA US172967MS77 CITIGROUP 20/31 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US487836BX58 KELLOGG CO. 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US863667AY70 STRYKER 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US863667AZ46 STRYKER 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA US863667BA85 STRYKER 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US89153VAV18 TOTAL CA.INT 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA XS2181259487 OESTERREICH 20/20 ZO BD02 BON EUR N CA E2E1 XFRA CA56783M1068 MARIMACA COPPER CORP. EQ00 EQU EUR N CA A781 XFRA CA8520662088 SPROTT INC. EQ00 EQU EUR N CA 1KZ1 XFRA CA87039X1096 SWEET EARTH HOLD. CORP. EQ00 EQU EUR N CA B1V1 XFRA CH0531751755 BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 EQ01 EQU EUR Y CA IEG1 XFRA GB00BKP36R26 HYVE GROUP PLC LS-,1 EQ01 EQU EUR N