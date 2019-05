Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.05.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.05.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0419041204 LIECHTEN.LB 19/26 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A2TSEJ9 PROCREDIT HOLDING 19/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ40N04 COBA 19/24 S.928 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ40NZ4 COBA 19/29 S.927 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AJ80 DZ BANK CLN E.9700 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AKG6 DZ BANK CLN E.9709 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AKH4 DZ BANK CLN E.9710 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4XC5 LB.HESS.THR. IHS 19/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB118F4 LBBW STUFENZINS 19/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB118G2 LBBW STUFENZINS 19/31 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB118H0 LBBW STUFENZINS 19/32 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB118K4 LBBW STUFENZINS 19/34 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013422490 AGENA LOCALE 19/26 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS1998025008 SUMIT.M.F.G. 19/24 MTN BD01 BON EUR N CA BS66 XFRA DE0001104768 BUND SCHATZANW. 19/21 BD02 BON EUR Y CA 16R2 XFRA CA51829X1096 LATIN METALS INC. EQ00 EQU EUR N CA 3R4 XFRA US75419T1034 RATTLER MIDSTREAM LP EQ00 EQU EUR N