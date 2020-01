The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA A0B XFRA US0226631085 AMALGAMATED BK.A DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA NBR XFRA US0277451086 AMERICAN NATL BANCSH. DL1 EQ00 EQU EUR N CA AZO XFRA US04638F1084 ASTRO-MED INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA B2J XFRA US07272M1071 BAYCOM CORP. DL -,01 EQ00 EQU EUR N CA SQ7B XFRA US08986R3093 BIGLARI HLDGS CL. B EQ00 EQU EUR N CA E2H XFRA US26884U1097 EPR PROPERTIES DL -,01 EQ00 EQU EUR N CA FI6 XFRA US32020R1095 FIRST FIN. BANKSHS DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 47Q XFRA US69047Q1022 OVINTIV INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA WEY XFRA US9508101014 WESBANCO INC. DL2,0833 EQ00 EQU EUR N CA 79V1 XFRA VGG7041T1396 PETR.VICTOR.ENER.CD CL.A EQ00 EQU EUR N