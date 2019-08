Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000LB13D71 LBBW STUFENZINS 19/31 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB13D97 LBBW STUFENZINS 19/33 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB13DA7 LBBW STUFENZINS 19/34 BD00 BON EUR N CA XFRA USF1R15XK771 BNP PARIBAS 17/UND. FLR BD00 BON USD N CA BS67 XFRA DE0001104776 BUND SCHATZANW. 19/21 BD01 BON EUR Y CA XFRA US05581LAC37 BNP PARIBAS 17/27MTN REGS BD01 BON USD N CA XFRA US09659X2C50 BNP PARIBAS 17/27MTN REGS BD01 BON USD N CA XFRA US09659X2D34 BNP PARIBAS 18/25MTN REGS BD01 BON USD N CA XFRA US09659X2E17 BNP PARIBAS 18/23MTN REGS BD01 BON USD N CA XFRA US09659X2F81 BNP PARIBAS 18/28MTN REGS BD01 BON USD N CA XFRA US09660V2A05 BNP PARIBAS 18/33MTN REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS2046726878 SCANIA CV 19/21 FLR MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2046738709 MAHLE MTS 19/24 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2047500769 E.ON SE MTN 19/24 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2047500926 E.ON SE MTN 19/30 BD02 BON EUR N CA GG0 XFRA CA36269A1075 GAIA GROW CORP. EQ00 EQU EUR N CA 36W XFRA KYG9T20A1060 WEIMOB INC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N CA FO5B XFRA US35137L2043 FOX CORP. B DL-,01 EQ00 EQU EUR N