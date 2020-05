The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A2GKQ8 ERSTE GR.BK. 20/31 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2TSDZ7 DZ HYP OE.PF.R.1078 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BHY0GL4 BERLIN HYP AG PF BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AL3 DZ BANK IS.A1378 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AT6 DZ BANK IS.A1385 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AV2 DZ BANK IS.A1387 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AU4 DZ BANK IS.A1386 VAR BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DHY5025 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.502 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DHY5074 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.507 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0W1F8 DEKA DL FESTZINS 20/24 BD01 BON USD N CA XFRA DE000DK0W1G6 DEKA NK FESTZINS 20/23 BD01 BON NOK N CA XFRA DE000HLB2UX1 LB.HESS.THR.CA.TIL.05C/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4ZS6 LB.HESS.THR. IHS 20/22 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4ZT4 LB.HESS.THR. IHS 20/23 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4ZU2 LB.HESS.THR. IHS 20/30 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HV2ASU1 UC-HVB PF 2064 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13LV6 LBBW FESTZINS 20/31 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13LW4 LBBW FESTZINS 20/32 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13LX2 LBBW FESTZINS 20/33 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13LY0 LBBW FESTZINS 20/34 BD02 BON EUR N CA XFRA ES0213900220 BCO SANTANDER 17-UND. FLR BD02 BON EUR N CA XFRA FR0011062595 CRED. LYONN. 11-21 BD02 BON EUR N CA XCAH XFRA FR0011108869 CREDIT AGRI. 11/21 BD02 BON EUR N CA XFRA FR0011170091 CREDIT AGRI. 12-22 BD02 BON EUR N