The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.05.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.05.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0474977672 HYPO NOE LB 19/24 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A2R14C7 METALCORP GR 19/22 3 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AKC5 DZ BANK CLN E.9704 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AKD3 DZ BANK CLN E.9705 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AKE1 DZ BANK CLN E.9706 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AKF8 DZ BANK CLN E.9708 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HV2ARW9 UC-HVB 25 EU3M BD02 BON EUR N CA XFRA DE000SYM7720 SYMRISE AG ANL.19/25 BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013422383 SOC.GR.PARIS 19/50 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA US29359UAB52 ENSTAR GROUP 19/29 BD02 BON USD N CA XFRA US87971MBK80 TELUS 19/49 BD02 BON USD N CA XFRA USD4000PAK87 IHO VERW.GMBH 19/29 REG.S BD02 BON USD N CA XFRA USD4000PAL60 IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S BD02 BON USD N CA XFRA XS2003473829 LEASEPLAN 19/UND. FLR BD02 BON EUR N CA XFRA XS2004438458 IHO VERW.GMBH 19/25 REG.S BD02 BON EUR N CA XFRA XS2004451121 IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S BD02 BON EUR N CA XFRA XS2004795725 NATLBK 19/23 MTN BD02 BON EUR N CA 28E1 XFRA CA29282R5042 ENGAGEMENT LABS EQ00 EQU EUR N CA 3GB XFRA CA5914081099 METAVERSE CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR N CA NUQA XFRA NL0009538008 NAVIGATOR EQ.SOLUT.EO-,20 EQ01 EQU EUR Y CA 4ZS XFRA SG1CI9000006 FRASERS LOG.+IND.TRUST EQ01 EQU EUR N CA SGP1 XFRA SG1P66918738 SINGAPORE PRESS SD -,20 EQ01 EQU EUR N CA 50BA XFRA US0887861088 BICYCLE THERAP. SP.ADR/1 EQ01 EQU EUR N CA NCUN XFRA US21925D1090 CORNERSTONE BUILD. DL-,01 EQ01 EQU EUR N