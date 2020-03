The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS2147889690 DIAGEO FIN. 20/32 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2147977479 HEINEKEN 20/25 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2147977636 HEINEKEN 20/30 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2147994995 DANAHER CORP 20/24 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2148623106 LLOYDS BKG 20/26 FLR MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2149207354 GOLDM.S.GRP 20/25 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2149280948 BERTELSMANN ANL.20/28 BD02 BON EUR N CA LNSZ XFRA DE000A2888L0 SIXT LEASING O.N. Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y CA 4KK1 XFRA SE0013747870 ELECTROLUX PROF. B EQ00 EQU EUR N CA IFE XFRA US4495381075 IFRESH INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA PAHA XFRA US73328P1066 PORSCHE AUT.UNSP.ADR 1/10 EQ00 EQU EUR N CA TKA1 XFRA US88629Q2075 THYSSENKRUPP SPONS.ADR 1 EQ01 EQU EUR N