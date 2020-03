The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A254PS3 KRED.F.WIED.20/25 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0X47 DZ BANK IS.C210 20/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0YE2 DZ BANK IS.A1320 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0YH5 DZ BANK IS.A1323 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0WUU2 DEKA FESTZINS ANL 20/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2SV9 LB.HESS.THR.CARRAR 03N/20 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013505104 SANOFI 20/25 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013505112 SANOFI 20/30 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013505260 CARREFOUR B. 20/27 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA US172967MP39 CITIGROUP 20/31 FLR BD00 BON USD N CA XFRA US341081FZ53 FLA PWR LT 20/25 BD01 BON USD N CA XFRA US57636QAP90 MASTERCARD 20/30 BD01 BON USD N CA XFRA US57636QAQ73 MASTERCARD 20/50 BD01 BON USD N CA XFRA US57636QAR56 MASTERCARD 20/27 BD01 BON USD N CA XFRA US58013MFN92 MCDONALDS 20/25 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US58013MFP41 MCDONALDS 20/27 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US742718FF16 PROCTER+GAMBLE 20/25 BD01 BON USD N CA XFRA US742718FG98 PROCTER+GAMBLE 20/27 BD01 BON USD N CA XFRA US742718FH71 PROCTER+GAMBLE 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US742718FJ38 PROCTER+GAMBLE 20/40 BD02 BON USD N CA XFRA US742718FK01 PROCTER+GAMBLE 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA US912828ZF00 USA 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US912828ZG82 USA 20/22 BD02 BON USD N CA XFRA XS2147889427 DIAGEO FIN. 20/27 MTN BD02 BON EUR N