The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000BLB8W03 BAY.LDSBK.IS. 20/35 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB8W11 BAY.LDSBK.IS. 20/34 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0W97 DZ BANK IS.A1287 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0XD6 DZ BANK IS.C206 20/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0XE4 DZ BANK IS.C207 20/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0XF1 DZ BANK IS.C207 20/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AP66 DZ BANK CLN E.9869 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3944 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3977 LB.HESS.THR.CARRAR 02V/20 BD01 BON EUR N CA XFRA ES0000012G00 SPANIEN 20/50 BD01 BON EUR N CA A23 XFRA CA0022091049 A2Z TECHNOLOGIES CANADA EQ00 EQU EUR N CA 3MX XFRA CA45250W1014 IMC INTL MNG CORP. O.N. EQ00 EQU EUR N CA 3WU XFRA CA54022L1040 LODGE RESOURCES INC. EQ00 EQU EUR N CA GJT XFRA CA71401N1050 PERK LABS INC. O.N. EQ00 EQU EUR N CA M3BK XFRA DE000A254W52 MIC AG KONV. EQ00 EQU EUR Y CA BJR XFRA US05561Q2012 BOK FINL CORP. DL-,00006 EQ00 EQU EUR N CA BTO XFRA US05971J1025 BANCORPSOUTH BANK DL 2,5 EQ00 EQU EUR N CA PEUB XFRA US7168301049 PEUGEOT (UN.ADR)/1/1 EO 1 EQ00 EQU EUR N