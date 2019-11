The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A1RQDQ6 HESSEN SCHA.19/21 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2TR8Y4 ENERGIEKONTOR VII 19/36 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0VF5 DZ BANK IS.A1232 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3738 LB.HESS.THR.CARRARA11S/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3779 LB.HESS.THR.CARRARA11T/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3787 LB.HESS.THR.CARRARA11U/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CPL0 LBBW STUFENZINS 19/31 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CPM8 LBBW STUFENZINS 19/31 BD02 BON EUR N CA XFRA GB00BKLWYD53 ENG.GR.BONDS 19/24 MTN BD02 BON GBP N CA XFRA NO0010861487 AUREL.EQ.OPP 19/24 FLR BD02 BON EUR N CA XFRA US02665WDF59 AM.HONDA FIN 19/22 MTN BD02 BON USD N CA XFRA US254687DK97 WALT DISNEY 19/26 BD02 BON USD N CA XFRA XS2080771806 MAROKKO 19/31 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS2085547433 FID.NATL INF 19/22 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2085655590 FID.NATL INF 19/28 BD02 BON EUR N CA 4B4 XFRA AU0000066169 AUSTRAL. SILICA QUARTZ G. EQ00 EQU EUR N CA MQS1 XFRA CA10170T2083 BOUNDARY GOLD A.COPP.MIN. EQ00 EQU EUR N CA 2RR XFRA KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG LTD EQ00 EQU EUR N CA 3MB XFRA SE0010270793 BUBLAR GROUP AB (PUBL) EQ00 EQU EUR N CA DQS3 XFRA US00973E4098 AKERS BIOS. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA SLZB XFRA US02362F3029 AMERI HOLDINGS INC.DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 0XZ XFRA US82837P4081 SILVERGATE CAP. CL.A EQ00 EQU EUR N