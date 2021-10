The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3CB0266013 VW FI.S.AUS. 19/24 BD00 BON AUD N CA XFRA CH0485252875 PFB.SCHW.HYP 19/49 BD00 BON CHF N CA XFRA CH0494734350 GLENCORE FI. 19/25 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A2GSRX9 WI BANK HESS IS.19/44 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB13D48 LBBW STUFENZINS 19/28 BD01 BON EUR N CA XFRA US05531FBE25 BB+T 2025 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US06738EBA29 BARCLAYS 18/UND. FLR BD01 BON USD N CA XFRA US06738EBK01 BARCLAYS 19/30 FLR BD01 BON USD N CA XFRA US459056HV23 WORLD BK 19/24 BD01 BON USD N CA XFRA US459058HD80 WORLD BK 19/24 BD01 BON USD N CA XFRA XS1892756682 VAN LANSCHOT 19/UND. FLR BD01 BON EUR N CA XFRA XS2046595836 DANSKE BK 19/25 FLR MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2047628057 VW FIN.SERV 19/22 MTN BD01 BON GBP N CA XFRA XS2048598689 MB AUSTR.PAC 19/22 MTN BD01 BON AUD N CA PIU XFRA SE0000412991 PROACT IT GROUP AB SK 1 EQ00 EQU EUR N CA 1AD XFRA SE0007982814 ADDLIFE AB B EQ00 EQU EUR N CA MLI XFRA US59064R1095 MESA LABS INC. EQ00 EQU EUR N CA 9MGN XFRA US8762142060 TARONIS TECHS INC.DL-,001 EQ01 EQU EUR N