The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000CZ45VX1 COBA OMH 20/24VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0YF9 DZ BANK IS.A1321 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DL19U72 DT.BANK MTH 20/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NRW0L69 LAND NRW SCHATZ 20 R1494 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NRW0L77 LAND NRW SCHATZ 20 R1495 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NRW0L85 LAND NRW SCHATZ 20 R1496 BD01 BON EUR N CA XFRA ES0000012G26 SPANIEN 20/27 BD01 BON EUR N CA XFRA US20030NDG34 COMCAST CORP 20/30 BD01 BON USD N CA XFRA US20030NDH17 COMCAST CORP 20/40 BD01 BON USD N CA XFRA US20030NDJ72 COMCAST CORP 20/25 BD01 BON USD N CA XFRA US20030NDK46 COMCAST CORP 20/27 BD02 BON USD N CA XFRA US254687FQ40 WALT DISNEY 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US444859BN12 HUMANA INC. 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US494368CB71 KIMBER.CLARK 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US883556CF73 THERMO FISH. 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US883556CG56 THERMO FISH. 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US912828ZE35 USA 20/27 BD02 BON USD N CA XFRA XS2134245138 COCA-C.EU.P. 20/26 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2148372696 NESTLE F.I. 20/26 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2148390755 NESTLE F.I. 20/30 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2148404994 EIB 20/23 MTN BD02 BON EUR N CA MFM3 XFRA BMG525871056 KEYNE LTD HD -,01 EQ00 EQU EUR N CA 4OL XFRA FR0004034320 MR. BRICOLAGE INH. EO 3,2 EQ00 EQU EUR Y CA 5UOA XFRA IE00BKKKWJ26 ISH2-DL C.BD U. DL ACC. EQ00 EQU EUR Y