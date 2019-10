Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2LQK80 IN.BK.BERLIN IS S.204 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UG5 DZ BANK IS.A1199 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UM3 DZ BANK IS.A1204 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UQ4 DZ BANK IS.A1207 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB36M4 LB.HESS.THR.CARRARA10L/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB36N2 LB.HESS.THR.CARRARA10M/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB36P7 LB.HESS.THR.CARRARA10A/19 BD00 BON USD N CA XFRA DE000HLB36R3 LB.HESS.THR.CARRARA10N/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB36T9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10A/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4X52 LB.HESS.-THR.IS.19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013456621 URW 19/32 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA SE0013101219 SGL TRANSGR. 19/24 FLR BD01 BON EUR N CA XFRA XS2069016165 ZIGGO 19/30 REGS BD01 BON EUR N CA GRYA XFRA CA38150G1028 GOLDHILLS HLDG LTD EQ00 EQU EUR N CA 98AA XFRA CA45790Y1043 INTELLABRIDGE TECH.CORP. EQ00 EQU EUR N CA 4P8A XFRA CA74588S2029 PUMA EXPLORATION INC. EQ00 EQU EUR N CA 45Y XFRA KYG2120H1065 CHINA RISUN GROUP HD-,10 EQ00 EQU EUR N CA A1V XFRA KYG6096M1069 APTORUM GROUP LTD A DL1 EQ00 EQU EUR N CA 3ZH XFRA KYG9898C1024 ZHONGLIANG HLDG HD-,01 EQ00 EQU EUR N CA 6FHA XFRA US36118L1061 FUTU HOLDINGS SP.ADR/1 EQ00 EQU EUR N CA TWDA XFRA US89336Q2093 TRANS WORLD ENTMT DL-,01 EQ00 EQU EUR N