The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA US369550BL15 GENL DYNAMICS 20/27 BD01 BON USD N CA XFRA US369550BM97 GENL DYNAMICS 20/30 BD01 BON USD N CA XFRA USP25619AA84 CHUBUT, PROVI. 16/23 REGS BD01 BON USD N CA XFRA US458140BL39 INTEL 20/40 BD02 BON USD N CA XFRA US458140BM12 INTEL 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA US458140BN94 INTEL 20/60 BD02 BON USD N CA XFRA US458140BP43 INTEL 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US458140BQ26 INTEL 20/27 BD02 BON USD N CA XFRA US458140BR09 INTEL 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US59156RBZ01 METLIFE 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US666807BS00 NORTHR.GRUM. 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US666807BT82 NORTHR.GRUM. 20/40 BD02 BON USD N CA XFRA US666807BU55 NORTHR.GRUM. 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA XS2010032535 SCHLUMB.FIN. 20/31 2 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2107452620 RCS + RDS 20/28 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS2115189875 Q-PARK HOL.I 20/25 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS2115190295 Q-PARK HOL.I 20/26 REGS BD02 BON EUR N CA 483 XFRA GB00B61D1Y04 EMIS GROUP PLC LS -,01 EQ00 EQU EUR N CA 9S4 XFRA GB00BFZZM640 S4 CAPITAL PLC LS-,25 EQ00 EQU EUR N CA EAJF XFRA GB00BLH13C52 VALIRX PLC LS-,001 EQ00 EQU EUR N CA RIB1 XFRA DE000A254260 RIB SOFTWARE SE Z.VERK. EQ01 EQU EUR Y CA 3J8 XFRA GB0003450359 JPM INDIAN INVT TR LS-,25 EQ01 EQU EUR N CA MGJ XFRA GB0006027295 MORGAN ADVANCED MAT.LS-25 EQ01 EQU EUR N CA FQZ XFRA US0091191082 AIR FRANCE-KLM ADR EO 8,5 EQ01 EQU EUR N