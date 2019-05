Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.05.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.05.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA 1C4 XFRA BMG578481068 MANDARIN ORIENTAL DL-,05 EQ00 EQU EUR N CA SUHA XFRA BMG8126A1100 SHIFANG HLDG LTD HD -,01 EQ00 EQU EUR N CA 1O4 XFRA SG1AB9000005 JAPFA LTD EQ00 EQU EUR N CA 3H5 XFRA SG1M49904634 THOMSON MEDICA.GR.SD-,025 EQ00 EQU EUR N CA 50E XFRA SG2G02994595 SPH REIT UTS EQ00 EQU EUR N CA YTAA XFRA TH0254A10Z14 SRI TRANG AGR.-FOR- BA 1 EQ01 EQU EUR N CA 37V XFRA US92337U1043 VERB TE.CO.INC DL-,0001 EQ01 EQU EUR N